Kural ihlali yapan 235 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 6 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 441 iş yeri denetlenirken 23 bin 628 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 11 kişiye, maske takmadığı için 214 kişiye ve 3 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 şahsa ve 1 iş yerine ve koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 2 iş yerine olmak üzere toplam 235 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 58 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.