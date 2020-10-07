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07 Eki 2020 - 12:07- Asayiş G: 07 Eki 2020 - 12:10

Kural ihlali yapan 235 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 235 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 6 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 441 iş yeri denetlenirken 23 bin 628 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 11 kişiye, maske takmadığı için 214 kişiye ve 3 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 şahsa ve 1 iş yerine ve koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 2 iş yerine olmak üzere toplam 235 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 58 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

07 Eki 2020 - 12:07 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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