Nedim Arsal’dan Başkan Güney’e hayırlı olsun ziyareti

AKP İzmit ilçe önceki dönem Başkanlarından Nedim Arsal, Başkan Ali Güney ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. İzmit İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Başkan Güney ve yönetimine başarılar dileyen Arsal,”Güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanı seçilen Ali kardeşimin ve değerli yönetiminin her zaman yanındayım. Üzerimize düşen destek eksiksiz bir şekilde devam edecek. Rabbim hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Değerli Ali kardeşim ve yönetimine başarılar diliyorum ”ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKLERİMİZ BİZLER İÇİN ADETA BİR YILDIZDIR”

Gerçekleşen ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Güney, “Teşkilatlarımızda geçmişten bu güne görev almış tüm büyüklerimiz bizler için adeta bir Yıldız’dır. Bizleri her zaman aydınlatmış, yolumuza adeta ışık tutmuşlardır. Bugün bizlere nasip olan bu makam, türlü türlü mücadele emek ve fedakârlıklarla önem kazanmıştır. İzmit’te gönül verdiğimiz partimizin bayrağını bugüne kadar taşıyarak bizlere ulaştıran değerli Başkanlarımızın ve yönetimlerine minnettarız. Göreve geldiğim günden itibaren istişarelerimi hiç kesmediğim, önceki dönemlerde partimizin çeşitli kademlerinde görev yapmış büyüklerimiz her zaman rehberlik ederek destek oldular. Bizlerde devraldığımız bu bayrağı en yukarılara taşıyarak İzmit’te hizmet yarışını devam ettireceğiz. Ziyaretleriyle bizlere enerji ve mutluluk veren değerli büyüğüm Nedim Arsal’a teşekkür ediyorum “dedi