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07 Eki 2020 - 12:09- Siyaset G: 07 Eki 2020 - 12:12

Gelecek Derince’den Deva’ya kutlama

Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı Ümit Yıldız, DEVA Partisi Derince İlçe Kurucu başkanlığına atanan Zeynep Aydın Sudan’ı ziyaret etti.
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Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı Ümit Yıldız, Demokrasi ve Atılım Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan’ı Çenesuyu Mahallesi Denizciler Caddesi üzerindeki ilçe merkezinde ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği başkan Sudan’ı ilçe başkanlığına atanması ve ilçe binasını faaliyete geçirmesi nedeniyle tebrik eden başkan Yıldız, “Açılış töreninize cemiyetimiz olduğu için katılamadım. Bu vesileyle hayırlı olması dileklerimizi iletiyoruz. Yaşadığınız süreci bir süre önce bende yaşadım. Başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Sudan da, “Demokrasinin olmazsa olmazı olan siyasi partiler arasındaki diyalog çok önemli. Ortak paydamız, Derince’dir. Ziyaretiniz bizlere moral oldu. Bende sizleri kongrenizi tamamlamış olmanızdan dolayı kutluyorum” diye konuştu.

07 Eki 2020 - 12:09 - Siyaset

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