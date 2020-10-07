Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Eki 2020 - 12:12- Gündem G: 07 Eki 2020 - 12:16

Pandemi süreci Kartepe'deki butik otellere ilgiyi arttırdı

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle her geçen gün ilginin arttığı Kartepe'de bulunan butik oteller, misafirlerine doğa ile iç içe tatil geçirme imkanı sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde, şehirler arası geçiş kısıtlamalarının kalkmasının ardından tek katlı butik otellere olan ilgi arttı. Virüs nedeniyle kalabalık otelleri tercih etmeyen tatilcilerin sık sık ziyaret ettiği alanlar arasında ise Kartepe'deki butik oteller başta geliyor. Kartepe Şirinsulhiye'de bulunan bir butik otel işletmecisi olan Alex Şahin ise, pandemi sürecinde tatilcilerin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Şahin, kısıtlamaları sürecinde evlerinde sıkılan insanların doğa ile iç içe olan butik otellere akın ettiğini, çok katlı oteller yerine doğa ile iç içe bir tatil geçirdiklerini belirtti.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE İNANILMAZ BİR TALEP ALDIK”

Pandemi dönemini butik otellerde geçirebilmek için 1 aylık oda ayıranların olduğunu kaydeden Şahin, “Doğa ile iç içe, tek katlı, tamamıyla dağ suyunun direk tesisimize ulaştığı, doğal hayatı yaşayabildiğimiz, organik tatil olarak adlandıracağımız butik bir otelimiz var. Ben bu oteli pandemiden önce satın almıştım. Sonra pandemi geldi. Pandeminin ne olduğunu araştırana kadar telefonlarımız susmak bilmedi. Çünkü insanların bir anda 5 yıldızlı otel veya çok katlı otel kavramından kendilerini soyutlayıp, çatısı bahçesindeki ağaçtan yüksek olmayan otellere yöneldiğini fark etmeye başladık. Pandemi döneminde inanılmaz bir talep aldık. Özellikle yollar açıldıktan sonra pandemi sürecini burada geçirmek için 1 aylık oda ayırtanlar oldu. İnsanların pandemi döneminde butik oteller, doğa otelleri ve bununla birlikte bahçeye kapısı açılan otelleri tercih ettiğini fark ettim. Bu benim için tamamıyla bir tesadüf oldu" dedi.

“KUŞLARIN MÜZİK ŞÖLENİNİ DİNLİYORLAR”

Butik otelleri tercih eden vatandaşların doğa ile iç içe bir tatil geçirdiğini dile getiren Şahin, “Otelimiz bütün imkanların ortasında. Sapanca Gölü’ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktayız. Misafirlerimiz buraya geldiğinde öncelikle oteli yaşıyorlar. Otelin içerisinde nefis bir dağ suyu var. Onunla yıkanıyorlar. Kana kana içiyorlar. Doğanın senfonisini dinliyorlar. Geceleyin bülbüller ötüyor. Ben bülbüllerin gece öttüğünü burada öğrendim. Gerçekten doğanın içerisindeki sansar, gelincik, çakal seslerini burada duydum. Onları dinliyorlar. Kuşların envai çeşidinden bir müzik şöleni dinliyorlar. En önemlisi de dinleniyorlar. Kitaplarını okuyorlar" diye konuştu.

07 Eki 2020 - 12:12 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Belediye Derince’de 2. Dinçel vak’âsı! mask
Belediye Derince’de 2. Dinçel vak’âsı!
Akçaray artık günde 294 sefer yapıyor mask
Akçaray artık günde 294 sefer yapıyor
Toprak yol köylüleri mağdur etti mask
Toprak yol köylüleri mağdur etti
Eşmeahmediye Mahallesi’nde çevre düzenlemesi mask
Eşmeahmediye Mahallesi’nde çevre düzenlemesi
Büyükşehir ulaşım filosunu genişletiyor 109 yeni nesil otobüs alınacak mask
Büyükşehir ulaşım filosunu genişletiyor 109 yeni nesil otobüs alınacak
Güncel koronavirüs tablosu açıklandı! mask
Güncel koronavirüs tablosu açıklandı!
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı!
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor mask
Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor
Fatma Genç hayatını kaybetti mask
Fatma Genç hayatını kaybetti
Son 68 yılın en sıcak günü mask
Son 68 yılın en sıcak günü
Kartepe'de otobüs şoförünü bıçakladılar! mask
Kartepe'de otobüs şoförünü bıçakladılar!

GALERİ

Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti mask
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu mask
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı mask
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi mask
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada mask
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0” mask
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0”
BEĞEN
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL