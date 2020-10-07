Hülagü'den öğrencilere internet müjdesi

Konu ile alakalı sosyal medya üzerinden açıklama yapan Rektör Hülagü, “Sevgili Öğrenci Kardeşlerim; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @tahirbuyukakin ile görüştüm. İnternet imkanı olmayan arkadaşlarımız KOÜ Gen.Sek.Yrd. Mustafa Yeğin’e müracaatı halinde Büyükşehir belediyemizce internet imkanı sağlanacaktır. Sevgilerimle” ifadelerini kullandı.