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07 Eki 2020 - 12:53- Gündem G: 07 Eki 2020 - 12:56

Hülagü'den öğrencilere internet müjdesi

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü sosyal medya üzerinden KOÜ öğrencilerine internet müjdesi verdi.
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Konu ile alakalı sosyal medya üzerinden açıklama yapan Rektör Hülagü, “Sevgili Öğrenci Kardeşlerim; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @tahirbuyukakin ile görüştüm. İnternet imkanı olmayan arkadaşlarımız KOÜ Gen.Sek.Yrd. Mustafa Yeğin’e müracaatı halinde Büyükşehir belediyemizce internet imkanı sağlanacaktır. Sevgilerimle” ifadelerini kullandı.

07 Eki 2020 - 12:53 - Gündem

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