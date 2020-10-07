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07 Eki 2020 - 13:00- Siyaset G: 07 Eki 2020 - 13:02

Ünlü’den Kural’a hayırlı olsun ziyareti

Kongre sonrası saha programlarına başlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Gebze İlçe Başkanı seçilen Serkan Kural’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz ay il kongresini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) saha çalışmalarına başladı. İl Başkanı Aydın Ünlü, önceki gün düzenlediği basın toplantısında saha programlarına başlayacaklarını ifade etmişti. Ünlü’nün açıklaması sonrası ziyaretlere başlayan MHP il Teşkilatının ilk durağı Gebze İlçe Teşkilatı oldu.  13. Olağan Gebze İlçe Kongresine tek aday olarak başkan adayı olup seçilmiş başkanı olan Serkan Kural İl Başkanı Ünlü’yü ağırladı. Gebze İlçe Başkanlık binasında gerçekleşen ziyarette il ve ilçe yöneticileri de hazır bulundu.

ÜNLÜ’YE PLAKET TAKTİMİ

Serkan Kural, İl Başkanı Ünlü’ye kongre sürecinde verdiği destek için teşekkür etti. Partisi ve Cumhur İttifakı için elinden geleni yapacağını ifade eden Kural, ziyaret için Ünlü ve ekibine teşekkür etti. Ülü ise Kural’ı tebrik edip bundan sonraki siyasi yaşamında başarılar diledi.Ziyaret programının bitiminde İlçe Başkanı Serkan Kural, Ünlü’ye kongre sürecinde vermiş olduğu katkılardan dolayı plaket takdiminde bulundu.

07 Eki 2020 - 13:00 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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