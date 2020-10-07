Geçmiş olsun Toksagül !..

TFFHGD Kocaeli Şubesi, geçmiş olsun dileğinde bulundu. İlimiz futbol hakem gözlemcilerinden Bahri Toksagül, fıtık ameliyatı oldu. Dernek yönetimi açıklamada bulunarak “İlimiz gözlemcilerinden Bahri Toksagül, bel fıtığından dolayı bir operasyon geçirmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz” dedi.