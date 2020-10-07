Çintimar’a ince sitem !..

Kentimizde 10 yıl görev yaptıktan sora Adana’ya atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ince sitemlere maruz kaldı. Kocaeli’de basın mensupları dışında pek böyle şeylere alışık olmayan Çintimar’a Adanalı bir sporcu olan Evrim Barış Karslı “Müdürüm Adana 5 Ocak Stadyumu patates tarlası, lütfen siz el atın. Futbolcular sakatlanabilir. Her şey olabilir” diyerek sitemle karışık istekte bulundu.