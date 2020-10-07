Bu seminer kaçırılmaz

Kentimizin en eski spor insanlarından akademisyen Doç. Levent Atalı, KOÜSEM bünyesinde online olarak düzenlediği seminer sonrasında sertifika verecek. Kayıtlar için sayı kısıtlı tutulurken, 0532 500 19 16 nolu telefondan bilgi alınabileceğini açıkladı.