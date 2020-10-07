Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Eki 2020 - 16:43- Gündem G: 07 Eki 2020 - 16:47

Çalınan Atatürk heykelinin yenisini İzmit halkı seçecek

İzmit Belediyesi, Sanat Sokağı’nda çalınan Atatürk heykelinin yerine yapılacak olan yeni Atatürk heykelini halk oylamasına sunuyor.
mask

İzmit Belediyesi kentte gerçekleştireceği projeleri vatandaşlara sormaya devam ediyor. İzmitlilerin fikirlerini önemseyen ve halkla beraber karar verme anlayışı ile hareket eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde çalınan ve yenisi yapılacak olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelini halk oylamasına sunuyor. Sanat Sokağı’nda yapılması planlanan Atatürk Heykeli için 4 ayrı seçenek belirleyen İzmit Belediyesi, vatandaşların oy kullanacağı standı Sanat Sokağı’nda kurdu. Saat 09.30’da başlayan halk oylaması ile 4 Atatürk heykeli görselinden en çok oyu alan Sanat Sokağı’nda İzmitlilerle buluşacak. Halk oylaması perşembe günü saat 17.30’da sona erecek.

Öte yandan İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk kez düzenlenen duvar boyama şenliği cuma günü saat 14.30’da ressamlar ve mahalleliler eşliğinde düzenlenecek. Cumhuriyet Mah. Kutay Sok. Yuvam Akarca Konutları 12. Bölge’deki istinat duvarını tuvale dönüştürecek olan mahalleliler, boyama etkinliği sonrası dinleyecekleri bando gösterisi ile sanatı doya doya yaşayacak. İzmit Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte hem vatandaşlar pandeminin vermiş olduğu yoğun stresten arınacak hem de istinat duvarı rengarenk yeni görünümü ile kentin görsel zenginliğini artacak. Bando gösterisi ve duvar boyama şenliği ile vatandaşlar yaşanılan pandemi döneminin gerginliğini üzerlerinden atacak. Kentin farklı noktalarındaki istinat duvarlarında da devamlılık sağlayacak olan bu etkinlik sayesinde İzmit’in duvarları renklenecek. Müziğin ve resmin bir arada olacağı bu etkinlikte İzmitliler sanat dolu anların keyfini yaşayacak.

07 Eki 2020 - 16:43 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Akademi Lise giriş sınavları açıklandı mask
Akademi Lise giriş sınavları açıklandı
Başkanvekili Çakmak’tan Azerbaycan’a destek ziyareti mask
Başkanvekili Çakmak’tan Azerbaycan’a destek ziyareti
Eşme ayvası, 11 ülkede ağızları tatlandıracak mask
Eşme ayvası, 11 ülkede ağızları tatlandıracak
Saadet Çayırova Kaymakam Gözen’e gitti mask
Saadet Çayırova Kaymakam Gözen’e gitti
AY-PA Market 36 yıldır hizmette mask
AY-PA Market 36 yıldır hizmette
İzmit Tarımsal Üretim Bahçesinde kış hazırlığı mask
İzmit Tarımsal Üretim Bahçesinde kış hazırlığı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı!
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor mask
Hamsinin fiyatını gören şaşkınlığını gizleyemiyor
Fatma Genç hayatını kaybetti mask
Fatma Genç hayatını kaybetti
Son 68 yılın en sıcak günü mask
Son 68 yılın en sıcak günü
Gebze'de 746 firma personel arıyor mask
Gebze'de 746 firma personel arıyor

GALERİ

Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti mask
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu mask
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı mask
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi mask
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada mask
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0” mask
3. hafta 3 gol 3 ALTIN puan! “3-0”
BEĞEN
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL