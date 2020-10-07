Derince Meclisi’nden Çelik ve Gülseven’e vefa

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda katiplikleri Ayşe Şiranün ve Halime Gökdemir yaptı. Derince Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı’nda ayrıca istifa eden Özhan Kurt ile vefat eden Bahattin Çelik’in yerlerine geçen Kurtuluş Aytekin ve Yasin Kayı yeni meclis üyeleri olarak toplantıya katıldılar. 9 gündem maddesinin yer aldığı toplantının ilk iki maddesinde Çeşitli İşler Komisyonu’ndan gelen süre uzatımı talebi oy birliği ile kabul edildi. Vefat eden encümen üyesi Bahattin Çelik’in yerine ise yapılan gizli oylama sonucu Hamza Macit yeni encümen üyesi olarak seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Özhan Kurt’tan boşalan Çevre ve Sağlık Komisyonu’na Kurtuluş Aytekin getirilirken, eğitim, kültür ve gençlik spor komisyonuna Yasin Kayı, çeşitli işler komisyonuna ise Ayhan Aksoy seçildi. 2021 performans programı ve bütçe evrakının da plan ve bütçe komisyonuna havale edildiği toplantıda imar planı askı itirazı da imar komisyonuna havale edildi. İnsan Kaynakları memur boş kadro değişikliğinin de görüşülerek karara bağlandığı meclis oturumunun gelen evrak bölümünde de iki isimlendirme kararı alındı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 20 EKİM’DE

AKP Grubu’nun verdiği önergeyle Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde bulunan çocuk parkına uzun yıllar Derince Çınarlı Cemevi Başkanlığı yapan merhum Hüseyin Gülseven’in adı verilirken Fatih Mahallesi’nde yapımı devam eden spor kompleksine ise merhum meclis üyesi Bahattin Çelik’in ismi verildi. Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantı tarihi ise 20 Ekim Salı günü saat 17.00 olarak belirlendi.