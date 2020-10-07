Sağlıkçılar ek ödeme değil zam istiyor

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Çeker, Körfez Devlet Hastanesi önünde temsilci ve sağlık çalışanları ile birlikte zam talebi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamaya İlçe Temsilcisi Muarrem Erhan, Baş Temsilci Arif Balcı, Temsilci Özlem Sözlü, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zekiye Mutlu, 112 Komuta Merkezi Temsilcisi Ahmet Murat Kazan, Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Temsilcisi Talip Doğan, Gebze İlçe Temsilcisi Kadriye Levent, Baş Temsilci Abdurrahman Pınar, Seka Devlet Hastanesi Baş Temsilcisi Ahmet Atalay, Temsilci Hasan Emir Şekerci, Kocaeli Devlet Hastanesi Baş Temsilci Hüseyin Ozan Yüzüak ve sendika üyeleri ve kurum çalışanları katıldı.

“MUTSUZ, KIRGIN VE KIZGINLAR”

Açıklamasında Ömer Çeker, “Sağlık Bakanlığı yetkilileri ısrarla ve periyodik olarak Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren kurumlarda görev yapan sağlık çalışanlarına ödemiş olduğu veya ödeyeceğini vaat ettiği sadaka denecek düzeyde, çalışanların geleceğine ve müktesebine etki etmeyen Ek Ödemelerle sağlık çalışanlarını kamuoyu gündemine taşımaktadır. Tüm sağlık çalışanları mutsuz, kırgın ve kızgındırlar. Hala ısrarla yanlışı sürdürmek, kamu işvereninin çalışanlara bakış acısını ortaya koyan acı, acı olduğu kadarda üzücü bir durumdur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının özel hizmet tazminatlarını artırarak maaşlarda kalıcı şekilde iyileştirme (zam) yapmalıdır” dedi.