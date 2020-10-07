Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi vatandaşlara uyarılarda bulundu. Afet ve Koordinasyon Merkezi, bugün itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ile birlikte Kocaeli’de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Marmara Bölgesi’nin tamamında etkili olacağını ifade etti. Öte yandan lodosun kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti. Bu nedenle vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
07 Eki 2020 - 16:54- Gündem Güncelleme: 07 Eki 2020 - 16:55
AFKOM’dan vatandaşa lodos ve fırtına uyarısı
Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi, beklenen hava muhalefeti nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.