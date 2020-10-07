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07 Eki 2020 - 16:56- Gündem G: 07 Eki 2020 - 16:58

BAŞTİM 7/24 çalışıyor

Başiskele Belediyesi, doğrudan ve interaktif belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürekli geliştirerek Başiskeleli vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veriyor
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün büyük önem verdiği Başiskele Toplumsal İletişim Merkezi (BAŞTİM), vatandaşların her türlü şikâyet, talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmek amacıyla çalışıyor. BAŞTİM’in 444 41 10 numaralı telefon hattını arayan ilçe sakinleri 7/24 belediye ile iletişim kurabiliyor.

SON 6 AYDA 5000 ÇÖZÜM

BAŞTİM, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Covid-19 sürecinin de etkisiyle son 6 ayda Başiskele Belediyesi’ne BAŞTİM aracılığı ile 7500 müracaat gerçekleşti. Bu 7500 müracaatın 5000’i süratle çözülerek talep sahipleri bilgilendirildi. Kalan 1000 müracaat, ilgili birimlerin iş planlarına dahil edildi.

SALGIN İLE MÜCADELE

Koronavirüs salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli çalışan BAŞTİM ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamalarının önüne geçti. Ayrıca Belediye bünyesinde yürütülen Kovid-19 Mobil Ev Hizmetleri de yine BAŞTİM’in aldığı çağrılar sayesinde tam zamanında doğru adreste hizmet verilebildi.

07 Eki 2020 - 16:56 - Gündem

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