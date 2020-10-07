Büyükakın: Tarım bizim geleceğimizdir

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin ziyaretinde Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi başta olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu. “Toprak hayattır ve topraktan geldik” diyen Başkan Büyükakın, “Toprakla ne kadar yakınsa insan o kadar mutlu oluyor” diyerek şunları söyledi: “Toprağın bereketiyle yakın olmak, toprağın berekete katkı sunması ayrı bir keyif. İnşallah bu topraklardaki bereket önümüzdeki dönemlerde daha da artacak. İlk etapta Kandıra’da ortaya koyduğumuz TABİP projemizle bu bölgemizde çok verimli işler yapılacak. Akıl dolu bilimsel işler tarımla buluşacak. Tarımda verimlilik artacak ve katma değer yükselecek. Buranın insanları daha mutlu olacak Allah’ın izniyle” dedi.

“TARIM GELECEĞİMİZDİR”

“İnsanın emeğinin karşılığını görmesi kadar güzel bir şey yoktur” diyerek ‘İnsan için çalıştığı vardır’ vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “TABİP projesinde dikilen tüm fidanlar için ortaya koyulan emekler bereketlenecek, zamanı geldiğinde hasatlar toplanacak. Hasatların toplanmasıyla bitmeyecek, o fidanlardan yağ çıkacak ve ilaca dönecek. Son tahlilde buradaki insanlarımız mutlu olacak” ifadelerini sarf etti. “Tarım bizim geleceğimizdir” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bu gerçeği aslında bu pandemiyle birlikte bir kez daha görmüş olduk. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevresel tehditler bu gerçeği bir kez da tüm dünyaya gösterdi. Tüm dünyadaki bilimsel çevrelerde tarımın geleceğinin konuşulduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı.

DÜNYAYA MESAJ VERMEK

“Pandemi bize bir kez daha gösterdi ki, bu toprakların verimini artırmak için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor” diyen Başkan Büyükakın, “Bunu yaparken doğayı tahrip etmeden ve doğayı bozmadan yapmak lazım. Doğal tarıma geri dönmek, ata tohumlarını tekrar canlandırmak, ata tohumlarıyla doğayı daha verimli hale getirmek için düşünmemiz lazım. Aslında insan olarak doğayla ilişki kurma biçimini belki bir daha yeniden düşünmeli, doğayla barışık bizim Anadolu insanında olan o anlayışı hayata geçirmeli. Anadolu insanının dünyaya vereceği birçok mesaj var. Biz Anadolu insanı olarak beraber yaşadığımızı ve bir gördüğümüzü tahrip etmedik hiçbir zaman. Ve inşallah bundan sonra da unuttuklarımızı hatırlayarak bu konuda çok önemli projeleri hayata geçireceğiz” dedi. TABİP projesinin çiftçiye dönük çok önemli gelir olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Çiftçimizin eline daha çok kazanç geçecek. Emekleri daha da değerlenecek. Bundan zerre kadar şüphemiz yok” hatırlatmasını yaptı.

ÇİFTÇİLERE EĞİTİM

Başkan Büyükakın,Tarım ve Orman Bakanlığı ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında ‘Akıllı tarım uygulamalarının geliştirilerek alt yapının oluşturulmasına ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile personel, öğrenci ve çiftçilere yönelik eğitim ve yayım hizmetleri verilmesine’ yönelik imzalanan işbirliği protokolü hakkında açıklamalarda bulundu. “Türkiye’nin tarım geleceği ve yeni iş modelleme geliştirilmesi açısından son derece kıymetlidir” ifadelerini sarf eden Başkan Büyükakın, “Bu protokol aslında bizim teknoloji üretme biçimimiz ve teknolojiyi uygulama biçimimiz, bizim evrenle ilişki kurma biçimimizi ve onun sonucunda hayatın nasıl olacağını şekillendiriyor” diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İnsanoğlunun teknolojiyle ilişki kurmaya başladığı eski dönemlerden bu zamana kadar, belki içinde yaşadığımız dönemde eskiden hiç olmadığı kadar çok daha hızlı bir şekilde teknolojiyi ürettiğimiz ve verilerin süreçlere uyguladığımız bir dönemdir” dedi.

SUYUN VERİMLİ KULLANILMASI

“Şüphesiz yapay zekanın, GPS teknolojilerinin, diğer akılı tarım teknolojilerinin tarım üretiminde uygulanması, toprağın ve suyun verimli kullanılması açısından çok kıymetlidir” açıklamasını da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte tarımın verimliliğini artıracak bu gelişmeleri bizler de yakından takip ediyoruz. Sosyal Bilimler alanındaki arkadaşlarımızın da bu süreçlere yapacağı çok ciddi katkılar var. Bir o kadar önemli olan konu ise çiftçilerimizin rasyonel bir mantıkla işletmelerini yönetebilmesidir” ifadelerini sarf etti.

SULU TARIM ALANLARI

“Bir o kadar önemli diğer bir konuysa teknoloji örnekliği, tohum, toprak ve sulama gibi başlıklarıdır” diyen Başkan Büyükakın, “Bizim sahada gördüğümüz uygulamalardan tespit ettiğimiz ve bir uygulamasını hayata geçirdiğimiz TABİP projemizden bahsetmek istiyorum. Bütün bu süreçleri içine alabilecek ürün zincirinin üretimin başından tüketiciye ulaşana kadar olan süreyi akademik bir akılla planladık. Üniversitelerimizi ve TÜBİTAK’ı sürecinin içine dahil ederek bir Tıbbi Aromatik Bitkiler üretim sürecini hazırladık, uygulamaya başladık. Yaygınlaştırılacak projemizin tüm ölçeklerin rasyonelize edilmesi, uygulamalardan sonra çiftçimizin desteklenebilmesi için gerekli tesislerin kurulmasını sağlayacağız. Ticaret odalarımız aracılıyla yağ borsasının kurulmasını sağlamak ve TÜBİTAK ile kurduğumuz iş birliğiyle gerek ilaç olarak kullanılması açısından gerek kozmetik ürünlerde kullanılması açısından tüm süreçleri tamamladık” diye konuştu. “Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapacağı bu tür uygulamaların tamamında elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” diyen Başkan Büyükakın, açıklamasını şu şekilde tamamladı “Çok zengin sulu tarım alanlarımız var. Bu manada bakanlığımız bu konuda bugüne kadar çok önemli destekler verdi. İnşallah bundan sonra da destek vermeye devam edecek.”