Dündar’dan Vali Yavuz’a ziyaret

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Kocaeli'ye atanan Vali Serdar Yavuz’u makamında ziyaret etti.

“RİYAKARLIK YAPTILAR”



Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu üzerine tarihten örnekler veren Azerbaycan Derneği Başkanı Bilal Dündar, “Dünyada çıkara dayalı olmayan dostluğa tek örnek Türkiye-Azerbaycan'dır. Kurtuluş Savaşını büyük çapta Azerbaycan'ın desteği sayesinde kazanıldı. Bugün güçlü ordusu ile işgal edilen yerleri geri almaya başladı. 30 yıl sulh yolu ile almayı hedefledikler. Ne yazık ki istilacı ve soykırımcı Ermeniler hep yalan, yanlış ve riyakarlık yaptılar” dedi.

“KARDEŞLİĞİMİZ EBEDİDİR”

Konuşmasına devam eden Dündar, “Üstelik yeni yerler almak için çatışma içinde oldular. Şimdi Azerbaycan ordusundan tokat yiyerek büyük kayıplar vermektedirler diyerek geniş bilgi verdiler. Sayın Valimiz iki kardeş ülkelerimiz her alanda geniş iş birliği içindeyiz. dostluk ve kardeşligimiz ebedidir.

Azerbaycan'ın işgal edilmiş yerlerin tamamını alacağına eminiz. Türkiye her alanda Azerbaycan'a sonuna kadar destek vermeye devam edecektir” diye konuştu.