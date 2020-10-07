Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 116 bin 608 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946 oldu.

Son 24 saatte bin 581 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 329 bin 138'e çıktı. 56 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 8 bin 609’a yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 355 artarak 288 bin 954'e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 411, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 6.2 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.”