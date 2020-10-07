İzmit Belediyespor: 103 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 64

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Ziya Özorhon xx, Alper Elçikoca xx, Seda Esen xx
İzmit Belediyespor: Çağla Nur Uzundurukan x 1, Miray Şahin x 5, Gülşah Duman xx 13, Kübra Erat xx 12, Elif Emirtekin x 9, Egle Siksnuıte xxx 23, Ericak Wheeler xx 14, Saadet Aysu Keskin x, Milica Jovanovic xx 20, Clarissa Cristina Dos Santos xx 4, Defne Melissa Paylar xx 2
Başantrenör: Fırat Okul
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz x 2, Chennedy Nicola Carter xx 10, Naile Çırak xx 5, Nihan Demirkol xx 7, Sera Özelçi xx 7, Gizem Sezer, Alena Hanusova xxx 18, Tuğçe Dik, Nika Baric xxx 15
Başantrenör: Osman Olcay Orak
1. Periyot: 29-22 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 48-35 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 80-44 (İzmit Belediyespor lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.