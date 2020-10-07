AKP Gençlik Kolları yönetimini tamamladı

Yaş haddinin dolması nedeni ile görevi bırakan Emre Kahraman’ın yerine AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığına geçtiğimiz Temmuz ayında Baki Özdemir atanmıştı. Göreve geldiği günden bu yana 50 kişilik yönetimi oluşturmak için istişarelerde bulunan Özdemir, yönetimini bugün kamuoyuna tanıttı. Tanıtım programına ev sahibi Baki Özdemir’in yanı sıra İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kadın Kolları Başkanı yasemin Özdemir katıldı.

“GENÇLERE DEĞER VEREN TEK PARTİ AK PARTİ’DİR”

Programın açılış konuşmasını İl Gençlik Kollar Başkanı baki Özdemir gerçekleştirdi. Bizler Kocaeli gençliği olarak Cumhurbaşkanımızın ‘Maşallah Kocaeli’ diye söz ettiği Türkiye’ye nam salan gençlik kollar teşkilatıyız diyerek sözlerine başlayan Özdemir konuşmasının devamında, “Bu teşkilatın gençlik kollar teşkilatı başkanlığı bana nasip oldu. Bizler de değerli yol arkadaşlarımız ile yol yürümek için yönetimimizi oluşturduk. Türkiye’de gençlere değer veren tek parti AK Parti. Ulaşılmadık bir genç bırakmayana kadar çalışacağımızın sözünü veriyorum. Kocaeli’mizin geleceğinde öneli yerlere gelecek isimler gençlik kollarına yetişecek. Cumhurbaşkanımızın ve İl Başkanımızın bize ne kadar önem verdiğine şahidiz. Birliğimizin beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

“GENÇLERİN SİYASET İÇİNDE OLMASI ÖNEMLİ”

Özdemir’in arından konuşma yapan İl Başkanı Mehmet Ellibeş, gençlere nasihatlerde bulundu. Başkan Ellibeş konuşmasında, “Bu yürüyüş çok kutlu bir yürüyüş. Bu yürüyüşün hedefi belli. AK Parti Ailesinin de samimi iradesi bu hedef doğrultusunda olmuştur. Bu kutlu yolda siz gençlerin önemi tartışılmaz. Sizler bizim uç beylerimizsiniz. Geleceğin teminatı sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk ve o dönem mücadele edenler bir takım kazanımlar emanet etti. Bunlardan biri Cumhuriyet rejimi. Cumhuriyetin olmazsa olmazı partiler ve demokrasi. Bu noktada siz gençlerin siyasetin içinde olması çok önemli. Hiçbirimizin şahsi çıkarları yok. Şanslıyız, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var.” Dedi.

“SORUMLULUKLARINIZ DAHA DA BÜYÜYOR”

Tüm Dünyanı hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var diyerek sözlerine devam eden Ellibeş konuşmasının devamında, “ABD’de seçimler var, adaylardan biri diyor ki ‘Biz AK Partiyi Erdoğan’ı darbeler ile devirmeye çalıştık beceremedik. Beni seçerseniz muhalefete destek vererek indireceğiz’ diyor. Trump da diyor ki, ‘Recep Tayyip Erdoğan ile Biden mücadele edemez beni seçin’ diyor. Şuan itibari ile 10 milyon 500 bin ailesi olan geniş bir aileyiz. Bütün siyasi partilerin üyesini toplayıp 3’le çarpıyorsunuz yine de biz etmiyorlar. Yakın bir zamanda olağan kongremizi yapacağız. Sorumluluklarınız daha da büyüyor. Şuandan itibaren her hareketiniz toplum tarafından izlenecek. AK parti iktidarı sürecinde ülke çok ciddi kazanımlar elde etti. Bunları gençlere anlatamıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKİ ÖZDEMİR’İN YÖNETİMİ

Baki Özdemir, Ali Özbektemur, Arda Musaoğlu, Aykuthan Altun, Bahtiyar Turhan, Bekir Enes Arslan, Burak Temel, Burak Başyiğit, Burak Bulut, Celal Çelik, Çağatay Çağlayan, Davut Önder Akbaş, Ebru Gehya, Eda Yıldız, Elif Özcan, Elif Şenol, Emre Berber, Enes Ertuğrul, Hakan Kılıç, Halil İbrahim Arslan, Havva Berna Canayakın, İbrahim Çimen, İbrahim Hakkı Temur, İsmail Yaşar, İsmail Dursun, Kemal Sarı, Kemal Parlak, Kenan Özkök, Malik Mete, Mehmet Ceran, Merve Tanrıkulu, Merve Nur Özer, Muhammet Demir, Muhammet Baki Ünsal, Murat Akkaya, Mustafa Çelik, Mustafa Utkucan Dizdaroğlu, Mucahit Emin Kara, Nihan Sümmeye Gündoğdu, Ozan Denli, Ömer Oğuz, Safahan Kocaman, Şedanur Köncü, Şeydanur Yılmaz, Tayyip Ateş, Uğur Gökçe, Yasin Pilavcı, Yunus Emre Furuncu, Yusuf Büyük, Yusuf Kaan Karhan.