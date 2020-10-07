Vali Yavuz'dan yağış uyarısı!

Kocaeli Valisi yarın kent genelinde yarın başlayacak olan kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Sosyal medya hesabından, "Sevgili Kardeşlerim, Yarın başlayıp iki gün devam edecek kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarının başta sel ve fırtına olmak üzere günlük hayatı olumsuz etkileyeceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerini kullandı