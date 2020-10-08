Eczacı ve eczane çalışanlarına da ulaşım ücretsiz

Koronavirüs salgının başladığı günden bu yana Kocaeli’de yaşayan vatandaşların her alanda sosyal yardımlar ile yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için yaptığı ücretsiz ulaşım hizmetine eczacı ve eczane çalışanlarını da kattı. Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı’nın ziyaretinde dile getirdiği istek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla hayata geçirildi.

ECZACILARDAN BAŞKAN’A ZİYARET

Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı’ya ziyarette Genel Sekreter Demet Sakallı, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Ezel ve İrem Üzel de eşlik etti.

ÜCRETSİZ ULAŞIM TALEBİ

Ziyarette Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, hasta olan vatandaşları iyileştirmek için yoğun emek harcayan sağlık çalışanlarını unutmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Arpacı, Sağlık çalışanlarının verilen ücretsiz ulaşım hizmetinin eczacı ve eczane çalışanlarına da verilmesini talep etti. Başkan Büyükakın, Kocaeli Eczacılar Odası’nın bu talebini karşılıksız bırakmadı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN TALİMATI İLE

Kocaeli Eczacılar Odası’ndan gelen talebin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ücretsiz ulaşım hizmetini genişletti. Bu kapsamda Başkan Büyükakın’ın talimatıyla eczacı ve eczane çalışanları da yılsonuna kadar ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın resmi sosyal medya hesaplarından duyurduğu karar ile sağlık çalışanları kadar fedakarca emek sarf eden eczacı ve eczane çalışanları da yıl sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini belirtti. Eczacı ve eczane çalışanlarının ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak için Eczacılar Odası’ndan verilen kartın gösterilmesinin yeterli olacağı belirtildi.