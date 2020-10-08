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08 Eki 2020 - 10:58- Eğitim G: 08 Eki 2020 - 11:00

Assan Alüminyum’dan eğitime destek

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren, yassı alüminyum sektöründe global alanda en önemli oyuncuları arasında yer alan Assan Alüminyum sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, pandemi nedeniyle eğitimlerine evde devam eden ancak derslere erişim sağlayamayan öğrencilere teslim edilmek üzere 150 adet tablet bağışı yaptı.
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Türkiye’nin öncü sanayi gruplarından Kibar Holding şirketlerinden Türkiye’nin lider yassı alüminyum üreticisi Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak Tuzla Belediyesi’nin Askıda Tablet kampanyasına destek olan şirket, pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinde sürdüren, ancak derslere katılım ve takip için gerekli cihazları olmayan öğrenciler için devreye girdi. Assan Alüminyum, 150 adet tablet alımı gerçekleştirerek öğrencilerin eğitimlerine destek oldu.

Tuzla Belediyesi ve Assan Alüminyum arasında düzenlenen törende Kibar Grubu olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin odağında geleceğin teminatı çocuklar ve eğitimin bulunduğuna dikkat çeken Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Kibar Holding olarak kurulduğumuz günden bu yana toplumsal meselelere karşı daima duyarlı olduk. Grubumuzun kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin odağında uzun zamandır eğitim ve çocuk alanları bulunuyor. Özellikle insan kaynağımızın gurur verici projelere imza attığı ‘Kibar Gönüllüleri’ oluşumu aracılığıyla son iki yıldır binlerce çocuğa ulaştık. Öte yandan grup şirketlerimiz, bilhassa faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki sorunlara karşı son derece duyarlılar ve iletişime açıklar. Tuzla Belediyesi’nin Askıda Tablet projesi, Assan Alüminyum’un ivedilikle destek olma kararı aldığı, başka şirketlere de örnek olabilecek bir proje oldu. Yarınımızın teminatı çocuklarımızın eğitime eşit katılımı için benzer projelerde yer almaya, yenilerini üretmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Askıda Tablet Projesi’ne Assan Alüminyum’un verdiği destekten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Uzaktan eğitim gören hiçbir öğrencimiz tabletsiz kalmasın diye Askıda Tablet kampanyasını başlattık. Tuzla’da ikamet eden ve tableti olmayan öğrencilerimiz için kampanyamıza büyük destek veren Assan Alüminyum ve Kibar Grubu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duyarlı davranışın başka kuruluşlara da örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

08 Eki 2020 - 10:58 - Eğitim

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