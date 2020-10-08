Vatandaşlar bugün beklenen dolu yağışı üzerine araçlarını kapalı otoparklara çekince kentteki tüm otoparklar dolup, taştı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar ise araçlarıyla köprü ve viyadük altlarına akın etti. Bazı vatandaşlar ise araçlarını, ağaç altlarına park edip, üzerine karton, battaniye ve örtüler sererek korumaya çalıştı.
'ARABAMI DA KORUMAK ZORUNDAYIM'
Beklenen dolu yağışı nedeniyle köprü altına aracını çektiğini söyleyen Ruhi Deveci, "Orası korunaklı. Geçtiğimiz yıl yağan doludan otomobil nasibini almıştı. Şimdi ise aynı durumla karşılaşmamak için köprü altına park ettim" dedi.
Daha önce dolu yağışında aracının zarar gördüğünü söyleyen taksici Hikmet Köse ise "Bir ağacın altına ya da bir akaryakıt istasyonuna sığınacağız. Müşteri geldiğinde gitmeyeceğim. Arabamı da korumak zorundayım. Geçen dolu yağışında kaçamadım. Aracım zarar gördü. Yağış başlayınca hemen bir yere çekip, bekleyeceğim. Taksi durağına evim çok yakın. Olmazsa hemen evime gidip örtü alacağım" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.