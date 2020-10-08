Dolar ve Euro tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Dün, 7,8940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7,8845'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla tarihin en yüksek seviyesi olan 7,94'ten işlem görüyor.
EURO DA REKOR KIRDI
Dolardaki yükselişe paralel olarak artışını sürdüren Euro da 9,35 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.