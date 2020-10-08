Dolar ve Euro tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Dün, 7,8940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7,8845'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla tarihin en yüksek seviyesi olan 7,94'ten işlem görüyor.

EURO DA REKOR KIRDI

Dolardaki yükselişe paralel olarak artışını sürdüren Euro da 9,35 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.