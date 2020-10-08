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08 Eki 2020 - 11:50- Gündem G: 08 Eki 2020 - 11:53

Kocaeli için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli için sarı kodlu uyarı yapıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun, batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara ve Ege Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor. Buna göre olası ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

7 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında; İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, dolu ve fırtınaya karşı uyarıldı, oluşabilecek olumsuz durumlar karşısında da dikkatli olunması istendi.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından yapılan tanımda turuncu kodlu uyarı için, " Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI

Aralarında; İzmir, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Kütahya, Yalova ve Sakarya'nın bulunduğu 7 il içinde sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların da olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından yapılan tanımda sarı kodlu uyarı için, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan uyarılar 9 Ekim Cuma günü için de yapıldı.

08 Eki 2020 - 11:50 - Gündem

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