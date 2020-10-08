GTÜ'den Bakanlık Personeline İleri Teknoloji Eğitimi  

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Akıllı Tarım Uygulamaları İş Birliği Protokolü kapsamında bakanlık personeline “Modern Uzaktan Algılama Teknolojilerine Dayalı Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi" veriliyor. GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen tarafından bakanlık personeline verilen “Modern Uzaktan Algılama Teknolojilerine Dayalı Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi", T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımı ile gerçekleşen imza törenin ardından başladı. İlk dersi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ‘Uzaktan Algılama Teknolojisi’ eğitimi ile verdi.

UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLECEK

Pandemi dolayısı ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve yeterli sayıda personel öğrenci ile başlanan eğitimler bakanlığın talepleri doğrultusunda devam edecek. Eğitimde uzaktan algılama teknolojisinin temel prensipleri ve modern tarımda kullanımı, gelişmiş hava ve uzay kaynaklı uzaktan algılama sistemleri, uzaktan algılanmış görüntülerin analiz yöntemleri, dijital sonuç ürünlerin sınıflandırılması ve yorumlanması konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Katılımcılara ayrıca insansız hava aracı (İHA) teorisi, uçuş ve veri değerlendirme prensipleri aktarılacak.