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08 Eki 2020 - 16:06- Siyaset G: 08 Eki 2020 - 16:07

SP Çayırova, Emniyet Müdürü Aldemir’e gitti

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir’e tebrik ziyaretinde bulundu
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Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, geçtiğimiz günlerde Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Tuncel Aldemir’e makamında tebrik ziyaretinde bulundu. Aksu’ya ziyaretinde Teşkilat Başkanı Fatih Karabulut, İlçe Yöneticileri Battal Öztürk, Erdal Durdağ ve Sinan Aydemir eşlik ettiler. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, İlçe Başkanı Yusuf Aksu ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

“DİYALOĞU GÜÇLENDİRMELİYİZ”

Ziyarette kendilerini ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü Aldemir’e teşekkür eden Aksu ise, “Türk Polis Teşkilatımızda gerek terörle mücadele gerekse ülkemizin çeşitli bölgelerinde toplumsal olaylarda üstün başarılar göstermiş bir ismin ilçemizde de başarılı çalışmalar yapacağından hiçbir endişemiz yok. SP olarak bizler bugüne kadar gençlere yönelik sportif, sosyal ve kültürel birçok çalışmalar yaptık. İlçemizin gelecek nesilleri için bundan sonrada kurumlar arası diyaloğu güçlendirerek daha fazla çalışmalar yaparak gelecek nesillerimizin daha güvenli ve yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe olacağız” ifadelerini kullandı.

08 Eki 2020 - 16:06 - Siyaset

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