Gelecek Derince’den DEVA’ya kutlama

Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı Ümit Yıldız, DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan’ı Çenesuyu Mahallesi Denizciler Caddesi üzerindeki ilçe merkezinde ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği Sudan’ı ilçe başkanlığına atanması ve ilçe binasını faaliyete geçirmesi nedeniyle tebrik eden Yıldız, “Açılış töreninize cemiyetimiz olduğu için katılamadım. Bu vesileyle hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

“ORTAK PAYDAMIZ DERİNCE”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sudan da “Demokrasinin olmazsa olmazı olan siyasi partiler arasındaki diyalog çok önemli. Ortak paydamız, Derince’dir. Ziyaretiniz bizlere moral oldu. Ben de sizleri kongrenizi tamamlamış olmanızdan dolayı kutluyorum” diye konuştu.