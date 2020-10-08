Gelecek Derince’den DEVA’ya kutlama

Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı Ümit Yıldız, DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan’ı Çenesuyu Mahallesi Denizciler Caddesi üzerindeki ilçe merkezinde ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği Sudan’ı ilçe başkanlığına atanması ve ilçe binasını faaliyete geçirmesi nedeniyle tebrik eden Yıldız, “Açılış töreninize cemiyetimiz olduğu için katılamadım. Bu vesileyle hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.
“ORTAK PAYDAMIZ DERİNCE”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sudan da “Demokrasinin olmazsa olmazı olan siyasi partiler arasındaki diyalog çok önemli. Ortak paydamız, Derince’dir. Ziyaretiniz bizlere moral oldu. Ben de sizleri kongrenizi tamamlamış olmanızdan dolayı kutluyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.