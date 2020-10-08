Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
08 Eki 2020 - 16:24- Siyaset G: 08 Eki 2020 - 16:26

YRP’li Uzman Psikolog Ertem: Bu alçak güruhu yenmek hepimizin görevi

YRP Gebze Teşkilatı Eylül Ayı İlçe Divanı’nda konuşan MKYK Üyesi Uzman Klinik Psikolog Miktad Ertem, Covid-19’la mücadelede dünya üzerindeki korku imparatorluğundan söz ederek “Bu alçak güruh ve yöntemlerini tanımak ve onlarla mücadele etmek tüm insanlığın ve özellikle tüm Müslümanların en büyük görevi olmalıdır” dedi
mask

YRP Gebze Teşkilatı Eylül Ayı İlçe Divanı; İl Başkanı ve MKYK Üyesi Mehmet Aras, Gebze İlçe Teşkilatı MKYK Üyesi Uzman Klinik Psikolog Miktad Ertem, Genel Merkez STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Erhan Erdoğan’ın katılımlarıyla ilçe binasında gerçekleşti. Divanda konuşan İlçe Başkanı Engin Kılıç, Gebze Belediyesi çöp ihalesini takip edeceklerini, Şehir Parkı’nın bir türlü yapılmaması ile birlikte amatör birçok spor kulübünün şu an antrenman yapacak sahasının olmamasının düşündürücü olduğunu, deprem toplanma alanı ve tam teşekküllü yanık ve mikro cerrahi hastanesi eksikliklerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

“GERÇEK BİR TİYATRO OYNUYORLAR”

MKYK Üyesi Uzman Klinik Psikolog Miktad Ertem ise, “Şu an tüm dünyada gerçek bir tiyatro oynuyorlar. Aşı, teşhis kitleri, krediler, sözde yardımları ile kamufle olup mevzi kazanıyorlar. Varlıklarını, otellerini, fabrikalarını sağlık personellerine tahsis edip güya hassasiyet gösteriyorlar. Güven kazanıyorlar, bu yollarla hem gizlenip hem de hedef olmaktan korunuyorlar. Global bir korku imparatorluğu yaratıyorlar. Hem yakıyorlar hem yıkıyorlar hem tehdit ediyorlar hem de yardımsever rolüne bürünüp tüm insani duyguları istismar ediyorlar. Gerçek şudur ki; Bu alçak güruh ve yöntemlerini tanımak ve onlarla mücadele etmek tüm insanlığın ve özellikle tüm Müslümanların en büyük görevi olmalıdır” dedi.

08 Eki 2020 - 16:24 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gelecek Derince’den DEVA’ya kutlama mask
Gelecek Derince’den DEVA’ya kutlama
SP Çayırova, Emniyet Müdürü Aldemir’e gitti mask
SP Çayırova, Emniyet Müdürü Aldemir’e gitti
MHP’li Kural’dan Ünlü’ye plaket mask
MHP’li Kural’dan Ünlü’ye plaket
CHP İzmit’ten köy ziyaretleri mask
CHP İzmit’ten köy ziyaretleri
Yalçınöz: "Yakında güzel sürprizlerimiz olacak" mask
Yalçınöz: "Yakında güzel sürprizlerimiz olacak"
CHP başkan adayı DEVA’da ilçe başkanı oldu! mask
CHP başkan adayı DEVA’da ilçe başkanı oldu!
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı!
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Tersane işçi alacak mask
Tersane işçi alacak
Kahvehaneler S.O.S. veriyor mask
Kahvehaneler S.O.S. veriyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor... mask
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor...
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu

GALERİ

Yağış uyarısı sonrası sürücüler otoparklara akın etti mask
Yağış uyarısı sonrası sürücüler otoparklara akın etti
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti mask
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu mask
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı mask
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi mask
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada mask
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL