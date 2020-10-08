YRP’li Uzman Psikolog Ertem: Bu alçak güruhu yenmek hepimizin görevi

YRP Gebze Teşkilatı Eylül Ayı İlçe Divanı; İl Başkanı ve MKYK Üyesi Mehmet Aras, Gebze İlçe Teşkilatı MKYK Üyesi Uzman Klinik Psikolog Miktad Ertem, Genel Merkez STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Erhan Erdoğan’ın katılımlarıyla ilçe binasında gerçekleşti. Divanda konuşan İlçe Başkanı Engin Kılıç, Gebze Belediyesi çöp ihalesini takip edeceklerini, Şehir Parkı’nın bir türlü yapılmaması ile birlikte amatör birçok spor kulübünün şu an antrenman yapacak sahasının olmamasının düşündürücü olduğunu, deprem toplanma alanı ve tam teşekküllü yanık ve mikro cerrahi hastanesi eksikliklerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

“GERÇEK BİR TİYATRO OYNUYORLAR”

MKYK Üyesi Uzman Klinik Psikolog Miktad Ertem ise, “Şu an tüm dünyada gerçek bir tiyatro oynuyorlar. Aşı, teşhis kitleri, krediler, sözde yardımları ile kamufle olup mevzi kazanıyorlar. Varlıklarını, otellerini, fabrikalarını sağlık personellerine tahsis edip güya hassasiyet gösteriyorlar. Güven kazanıyorlar, bu yollarla hem gizlenip hem de hedef olmaktan korunuyorlar. Global bir korku imparatorluğu yaratıyorlar. Hem yakıyorlar hem yıkıyorlar hem tehdit ediyorlar hem de yardımsever rolüne bürünüp tüm insani duyguları istismar ediyorlar. Gerçek şudur ki; Bu alçak güruh ve yöntemlerini tanımak ve onlarla mücadele etmek tüm insanlığın ve özellikle tüm Müslümanların en büyük görevi olmalıdır” dedi.