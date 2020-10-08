Yeniden Refahlı kadınlar, patili dostlarını unutmadılar

İl Kadın Kolları yönetimiyle birlikte Derince, Kartepe, Gölcük, İzmit yönetimleri ve gençlik kollarının da katılımıyla düzenlenen çalışmalarda ilimizin belirli noktalarına mama ve su kapları yerleştirildi.

BİR KAP MAMA, BİR KAP SU

Açlıkla mücadele eden sokak hayvanları için mama ve su kapları ile farkındalık oluşturmak isteyen YRP’li kadınlar, sokak hayvanlarını korumanın sadece evlerimizin önüne bir kap mama ve bir kap su koymakla mümkün olduğunu belirttiler. Öte yandan veteriner kliniklerine ve Hayvan Hakları Derneği’ne ziyaret gerçekleştiren YRP’li kadınlar, patili dostlarımızı korumak için çabalayan herkese teşekkür ettiklerini belirtip hediye takdim ettiler.