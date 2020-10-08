Yeniden Refahlı kadınlar, patili dostlarını unutmadılar

İl Kadın Kolları yönetimiyle birlikte Derince, Kartepe, Gölcük, İzmit yönetimleri ve gençlik kollarının da katılımıyla düzenlenen çalışmalarda ilimizin belirli noktalarına mama ve su kapları yerleştirildi.
BİR KAP MAMA, BİR KAP SU
Açlıkla mücadele eden sokak hayvanları için mama ve su kapları ile farkındalık oluşturmak isteyen YRP’li kadınlar, sokak hayvanlarını korumanın sadece evlerimizin önüne bir kap mama ve bir kap su koymakla mümkün olduğunu belirttiler. Öte yandan veteriner kliniklerine ve Hayvan Hakları Derneği’ne ziyaret gerçekleştiren YRP’li kadınlar, patili dostlarımızı korumak için çabalayan herkese teşekkür ettiklerini belirtip hediye takdim ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.