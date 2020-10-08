Vali Yavuz, “Mesleğim Var, Umudum Var” protokolünü imzaladı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İş-Kur İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası ve Ford Otosan A.Ş. işbirliği ile bölgede açık olan meslek alanlarına yönelik, dezavantajlı bireylerden oluşan kursiyerlerden nitelikli ve donanımlı elemanlar yetiştirerek işsizlik, sosyal güvenlik kaygısı, toplumsal sorunlar ve sosyal uyum kaygısını azaltmaya yönelik faaliyetler ile dezavantajlı grupların sosyal içermesine katkı sağlamak ve bölgedeki özellikle kadın istihdam oranlarının artmasına destek olmak amacıyla düzenlenen “Mesleğim Var, Umudum Var” projesinin protokol imza töreni, Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

PROJEYE DESTEK VERDİLER

Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törene Vali Yavuz’un yanı sıra, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, İş-Kur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mesut Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford Otosan A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy, Ford Otosan A.Ş. Kocaeli Fabrikaları İnsan Kaynakları Müdürü Elif Barutçu Sınmaz ve Ford Mesleki Eğitim Akademisi Ekip Lideri Hüseyin Yakup Temur katıldı.

“EN ÖNEMLİ HEDEF KADIN İSTİHDAMI”

Proje hakkında konuşan Vali Yavuz, “Öncelikle hükümetimizin en önemli hedeflerinden bir tanesi kadın istihdamıdır. Dolayısıyla bununla ilgili çok teşvik edici çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Bugün yine bunun somut bir örneğini sizinle paylaşıyoruz. Şiddete uğrayan veya herhangi bir nedenle dezavantajlı olan kadınlarımızın iş ve istihdama ulaşmaları neticesinde kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlayacak bir yaklaşımı da hep birlikte ortaya koymuş oluyoruz. Bu vesileyle destek veren tüm kurum ve kuruluş temsilcilerimize teşekkür ediyorum. ‘Mesleğim Var, Umudum Var’ projemiz hayırlı olsun” dedi. Ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri projenin protokolünü imzaladılar.

YAVUZ MTAL BİNASI EĞİTİM MERKEZİ OLACAK

“Mesleğim Var, Umudum Var” projesi ile İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atıl durumda olan 2 nolu binasının tadilat ve onarımı yapılarak eğitim merkezi haline getirilecek. Tam donanımlı 2 atölye (Yazılım, Aşçılık / Pasta Yapımı), 1 sunum ve konferans salonu, 1 ofis, 1 eğitmen odası, 1 Rehberlik ve Beceri Test Merkezi, 1 Oyun Odası ve 2 eğitim sınıfı oluşturulacak. İlk etapta 184 kişiye eğitim verilecek, tamamının staj yapması sağlanacak.

HER YIL 500 KİŞİ FAYDALANACAK

Kursiyerlerin 50 tanesinin kurs sonunda istihdam edilmesi, 5 tanesinin ise kendi işyerini kurması hedefleniyor. Proje bitiminin ardından merkezden her yıl faydalanan yararlanıcı sayısı 500’e ulaşacak. Bu merkez; Ford gibi büyük sanayi kuruluşlarıyla, KSO ve İŞ-KUR ile yakın işbirliğinde dezavantajlı gruplara özellikle işsiz kadınlara hizmet verecek. Kocaeli'deki dezavantajlı kadınların istihdama katılımın kolaylaştırılması, genç işsizliğin azaltılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli personel yetiştirilmek üzere hem mesleki eğitim hem kariyer rehberliği hem de sosyal destek sağlanacak.