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08 Eki 2020 - 16:29- Eğitim G: 08 Eki 2020 - 16:31

Şener: Sizler bu ülkenin geleceğisiniz

Başkan Söğüt, İlimtepe Ortaokulu’nu ziyareti sırasında öğrencilerle de sohbet etti. Başkan Söğüt, “Bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Sizler isteyin, bizler yerine getirelim” dedi
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de gerçekleştirilen saha gezisi sırasında İlimtepe 17 Ağustos Ortaokulu’nu da ziyaret etti. Okul Müdürü ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, talep ve önerilerini aldı, tespit edilen eksikliklerle ilgili de çalışma yapılması talimatı verdi. Başkan Söğüt, sınıfta eğitim gören öğrencilerle de kısa süreli bir araya geldi.

FIRSATA ÇEVİRİN

“Bu ülkenin geleceği sizlere emanet” diyerek çocuklarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, “Pandemi sürecinin içerisindeyiz. Zor bir süreç ama bunu fırsata çevirmek de sizin elinizde. Az sayıda öğrenci olarak öğretmenlerinizle daha yakından eğitim alıyorsunuz. Bunu böyle düşünürseniz, motive olmanız daha kolay olur.

SİZLERE EMANET

Eksik konularınızı tamamlayın ve bol bol test çözün. Bol soru çözmeli, tarama ve deneme sınavları yaparak bilgilerinizi sürekli olarak ölçün" dedi. Başkan Şener Söğüt, daha sonra öğrencilerle sohbetinde onları dinledi, taleplerini de not aldı. Başkan Söğüt, “Bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Sizler isteyin, bizler yerine getirelim” dedi.

08 Eki 2020 - 16:29 - Eğitim

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