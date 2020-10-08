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08 Eki 2020 - 16:30- Gündem G: 08 Eki 2020 - 16:49

Turkcell’den Kocaelililere önemli teklif

Türkiye’nin en önemli GSM operatörlerinden Turkcell, tüm Kocaelililere özel bir teklifte bulundu.
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Türkiye’nin en önemli GSM operatörlerinden Turkcell, tüm Kocaelililere özel bir teklifte bulundu. Numarasını Turkcell’e taşıyan, 12 ay kalma sözü veren herkese 8 GB internet ve 1000 dakika konuşma 44 lira. 30.12.2021'ye kadar  90 gün içinde yeni hat alarak numara taşıma ile yada faturasızdan faturalıya geçerek Süper Fırsat 8GB kampanyasından yararlanan bireysel müşteriler için geçerlidir.  

08 Eki 2020 - 16:30 - Gündem

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