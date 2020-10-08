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08 Eki 2020 - 16:11- Gündem G: 08 Eki 2020 - 16:50

Gündoğdu Mahallesi elektrik kesintisinden bıktı

İzmit Gündoğdu Mahallesi’nde 1 yıldır yaşanan ve saatler süren elektrik kesintileri vatandaşı bıktırdı.

Büşra Çetin
Büşra Çetin Tüm Haberleri
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Gazetemizin ihbar hattına ulaşan bir okuyucumuz, İzmit Gündoğdu Mahallesi’nde trafoların değişmesiyle birlikte 1 yıldır meydana gelen ve saatler süren elektrik kesintisinden şikayet etti. Konuyla ilgili gazetemize konuşan okurumuz, “Burada trafolar değişti ve 1 yıldır sürekli elektrik kesintisi yaşanıyor. Bugün sabah 9’da kesildi, şu saat oldu elektrik hala gelmedi. Sorduk karşılığında aldığımız cevap, ‘trafo yeterli gelmiyor’ oldu. Yüzlerce insan sesini çıkaramıyor ancak, kesintilerle beraber beyaz eşyalar bozuluyor.

“YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ BİZE”

Buzdolabı bozuluyor, tamir ettiriyor. Çamaşır makinası bozuluyor tamir ettiriyor. Hürriyet başkan bir anket yaptı, ankette Gündoğdu’nun birinci derece sıkıntısının elektrik olduğunu lütfen bildirin dedim. Ne kadar ulaştı, ne kadarı gitti ya da belediye ne kadar ilgilenecek bilemiyorum. 7 saattir elektrikler yok, buzdolabındaki et, tavuk hep bozuluyor. Yazık günah değil mi bize. TRT payı alınıyor, elektrik kesildiğinde açma kapama parası alınıyor. Faturayı geciktirdiğim zaman bana ceza veriyor. Peki ben vatandaş olarak neden hep mağdur duruma düşüyorum. SEDAŞ neden elini taşın altına koymuyor. Basit bir mesele değil bu enayi yerine konulmaktan bıktık usandık. Ne hakkın var bana bu zulmü yapmaya” diye konuştu.

08 Eki 2020 - 16:11 - Gündem

Muhabir Büşra Çetin

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