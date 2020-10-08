Sakarya ve Kocaeli'nin başlıca içme su kaynağı ve dünyanın suyu içilebilir ender göllerinden biri olan Sapanca Gölü’nde su seviyesi su kuraklıktan dolayı hızla azalıyor. Gölün çevresi sazlık ve bataklığa dönüşüyor..Sapanca Gölü kıyıdan 50 metre olmak üzere su seviyesi yaklaşık 1,5 metre düştü. En son 2014 yılında da gölün su seviyesi bu kadar düşmüştü.
BÜYÜKŞEHİR SUYU BURADAN ALIYOR
Bölgeye son bir yılda düşen yağış miktarı yaklaşık yüzde azaldı. Gölü besleyen 14 derenin 10’u kurudu. Diğer dört deredeki su miktarı da azaldı. Daha önce sadece Sakarya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan gölden, 2013 Temmuz’undan beri Büyükşehir Belediyesi de su çekmeye başladı. Sapanca ilçesindeki 30 su fabrikası ve bunların tesisleri de gölü besleyen kaynaklar üzerinde bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ozgur - Hadi bakalım hızla susuzluga doğru gidiyoruz dogayi ve ormanları katletmeye kirletmeye devam edin ormanlar.olmazsa yagmurla olmaz bir tas suya muhtaç olacagimiz günlerde yakındır...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.