Sakarya ve Kocaeli'nin başlıca içme su kaynağı ve dünyanın suyu içilebilir ender göllerinden biri olan Sapanca Gölü’nde su seviyesi su kuraklıktan dolayı hızla azalıyor. Gölün çevresi sazlık ve bataklığa dönüşüyor..Sapanca Gölü kıyıdan 50 metre olmak üzere su seviyesi yaklaşık 1,5 metre düştü. En son 2014 yılında da gölün su seviyesi bu kadar düşmüştü.

BÜYÜKŞEHİR SUYU BURADAN ALIYOR

Bölgeye son bir yılda düşen yağış miktarı yaklaşık yüzde azaldı. Gölü besleyen 14 derenin 10’u kurudu. Diğer dört deredeki su miktarı da azaldı. Daha önce sadece Sakarya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan gölden, 2013 Temmuz’undan beri Büyükşehir Belediyesi de su çekmeye başladı. Sapanca ilçesindeki 30 su fabrikası ve bunların tesisleri de gölü besleyen kaynaklar üzerinde bulunuyor.