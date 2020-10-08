Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
08 Eki 2020 - 16:54- Gündem G: 08 Eki 2020 - 17:01

Sapanca Gölü hızla kuruyor! Kocaeli için tehlike çanları çalıyor

Kocaeli ve Sakarya belediyeleriyle su şirketlerinin sürekli su çektiği Sapanca Gölü kuruyor. Beslendiği derelerden 10'u kuruyan göl, içme suyu özelliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya.

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
mask

Sakarya ve Kocaeli'nin başlıca içme su kaynağı ve dünyanın suyu içilebilir ender göllerinden biri olan Sapanca Gölü’nde su seviyesi su kuraklıktan dolayı hızla azalıyor. Gölün çevresi sazlık ve bataklığa dönüşüyor..Sapanca Gölü kıyıdan 50 metre olmak üzere su seviyesi yaklaşık 1,5 metre düştü. En son 2014 yılında da gölün su seviyesi bu kadar düşmüştü.

BÜYÜKŞEHİR SUYU BURADAN ALIYOR

Bölgeye son bir yılda düşen yağış miktarı yaklaşık yüzde azaldı. Gölü besleyen 14 derenin 10’u kurudu. Diğer dört deredeki su miktarı da azaldı. Daha önce sadece Sakarya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan gölden, 2013 Temmuz’undan beri Büyükşehir Belediyesi de su çekmeye başladı. Sapanca ilçesindeki 30 su fabrikası ve bunların tesisleri de gölü besleyen kaynaklar üzerinde bulunuyor.

08 Eki 2020 - 16:54 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ozgur - Hadi bakalım hızla susuzluga doğru gidiyoruz dogayi ve ormanları katletmeye kirletmeye devam edin ormanlar.olmazsa yagmurla olmaz bir tas suya muhtaç olacagimiz günlerde yakındır...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ekim 17:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Erzurumlular Vakfı’nda 3’üncü Önal dönemi mask
Erzurumlular Vakfı’nda 3’üncü Önal dönemi
Vali Yavuz, “Mesleğim Var, Umudum Var” protokolünü imzaladı mask
Vali Yavuz, “Mesleğim Var, Umudum Var” protokolünü imzaladı
İzmit’in ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak mask
İzmit’in ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak
Bilgi Köprüsü Montessori, küçük dostlarını unutmadı mask
Bilgi Köprüsü Montessori, küçük dostlarını unutmadı
Büyükşehir Konservatuvarı’nda yeni dönem başladı mask
Büyükşehir Konservatuvarı’nda yeni dönem başladı
Yakma tesisinde büyük bakım tamamlandı mask
Yakma tesisinde büyük bakım tamamlandı
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı kodlu uyarı!
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Tersane işçi alacak mask
Tersane işçi alacak
Kahvehaneler S.O.S. veriyor mask
Kahvehaneler S.O.S. veriyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor... mask
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor...
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu

GALERİ

Yağış uyarısı sonrası sürücüler otoparklara akın etti mask
Yağış uyarısı sonrası sürücüler otoparklara akın etti
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti mask
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu mask
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı mask
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi mask
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada mask
Tokatlı ve tükürüklü kavga kamerada
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL