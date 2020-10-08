Emekli Kurmay Albay 28 yıldır SEDAŞ’a tepkili

Emekli Kurmay Albay Dr. Oğuz Kalelioğlu, 1992 yılında Kandıra Çalköy Mevkii Seyrek Koyu’nda satın aldığı arsanın köşesinde 4 metrekare yer işgal eden SEDAŞ elektrik işletmesine ait bir trafo direği bulunduğunu ve bu trafo direğinin, yazlığının çatısına 3-4 metre mesafede olup rüzgarlı havalarda eski tellerin şerare yapması sonucu oluşan kıvılcımların evinin çatısına girdiğini ve yangına neden olabileceğini öne sürdü. TEDAŞ ve SEDAŞ’a defalarca müracaatta bulunduğunu belirten Kalelioğlu, bu durumun bir an önce düzeltilmesi için çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

“ZAMAN ZAMAN ARIZA YAPMAKTA”

Kalelioğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, “Kandıra ilçesinde Çalköy Mevkii Seyrek Koyu’nda 1992 yılında satın aldığım arsamın köşesinde 4 m2 yer işgal eden SEDAŞ elektrik işletmesine ait bir ‘Trafo Direği’ bulunmaktadır. Bu demir direk çok eski olup üzerindeki trafo zaman zaman arıza yapmaktadır. Adı geçen şirket bütün demir ve ağaç olan elektrik direklerini değiştirmiş ve yerlerine beton direkler koymuştur” ifadelerini kullandı.

“TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR”

Kalelioğlu, “Yeni dikilen beton direkler yol kenarlarına konmuş olup sadece bu trafo direği arsamı 28 yıldan beri işgal etmektedir. Bu trafo direği yazlığımın çatısına 3-4 m mesafededir. Rüzgarlı ve bilhassa fırtınalı havalarda eski tellerin şerare yapması sonucu oluşan kıvılcımlar, evimin çatısına girmekte ve yangına sebebiyet verecek kadar tehlike arz etmektedir. Yetkililerden bir önce çözüm bekliyorum” sözlerini kullandı.

YAPTIĞI MÜRACAATLARI LİSTELEDİ

1. TEDAŞ’a 04 Eylül 2015 tarihli Ek-1’deki yazıda, bu eski direğin beton direkle değiştirilmesini talep ettim. 1 yıl geçmesine rağmen hiçbir yanıt alamadım.

2. SEDAŞ’ a, 24.08.2016 tarihli Ek-2’deki yazımla yeniden, eski demir trafo direğinin arsamdan kaldırılması talebimi tekrarladım. Bu yazıma SEDAŞ, 05.09.2016 tarihli yazı ile EK-3’te görüldüğü üzere “…Talebiniz değerlendirilecektir” demiştir.

3. Seyrek’te komşum olan eski TEK Gn. Md. Halil KONUK, bu duruma çok üzülmüş, “Biz bu bölgeye elektrik getirirken yol bile belli değildi, ancak şimdi SEDAŞ’ın bu direği yola çıkarması ve beton direkle değiştirmesi lazım” demiş ve beni İzmit SEDAŞ Bölge Müdürlüğüne götürerek EK-4’ki dilekçeyi yazdırmış ve benim mağduriyetimin önlenmesi için yetkili personelden söz almıştır. SEDAŞ bu talebimize yanıt bile vermemiştir. Bunun üzerine SEDAŞ’a Noter’den bir ihtarname göndermek mecburiyetinde kaldım.

4. SEDAŞ’a Kandıra Noterliğinden, 23 Temmuz 2019 gün ve 07155 sayılı Ek-5 ’de ki İhtarname gönderilmiş ve 1 ay müddet verilerek demir elektrik direğinin kaldırılması, aksi halde hukuki yollara başvurulacağı ihtar edilmiştir. SEDAŞ tam bir sorumsuzluk örneği göstererek bugüne kadar hiçbir yanıt vermemiştir.

DR. OĞUZ KALELİOĞLU KİMDİR?

1945 yılında Artvin'de doğdu. İlk ve orta tahsilini İzmit'te yaptı. 1966 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirerek topçu subayı oldu. Değişik kıtalarda Batarya Komutanlığı ve Harp Okulu Öğrenci Alayı'nda görev yaptı. 1973 yılında Kıbrıs'a atandı. Magosa Mücahit Tabur Komutanı oldu. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Tabur komutanı olarak, Magosa limanının Türk tarafında kalmasını sağladı ve Magosa'ya GAZİLİK unvanını kazandırdı. 1978 yılında Harp Akademileri'ni bitirdi. Kurmay Yüzbaşı olarak Şanlıurfa ve Adıyaman'da görev yaptı. NATO Karargâhı'nda Daire Başkanlığı, M.G.K. Genel Sekreterliği'nde Koordinatörlük yaptı. 1990 yılında 105. Top. Alay Komutanı oldu. 1997 yılında Gnkur. Harekat Başkanlığı'nda Daire Başkanı iken, kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu. 1997-2002 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2003 yılında, Kıbrıs'a gelerek Kıbrıs Adalet Partisi'ni kurdu. Kıbrıs Barış Harekátı’nın efsane subayı emekli Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu, Ekim 2006'da Doğruyol Partisi'ne katıldı. Kalelioğlu, Basın ve Propaganda Başkan Yardımcısı olarak Genel Başkan Yardımcısı Saffet Arıkan Bedük’le çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.