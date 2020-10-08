Erzurumlular Vakfı’nda 3’üncü Önal dönemi

2017 yılında kurulan Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı geçtiğimiz günlerde üçüncü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Ahmet Önal yeniden başkan seçildi. Kongre 27 Eylül Pazar günü Kozluk Mahallesi’nde bulunan İzmit Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Geniş koronavirüs önlemlerinin alındığı kongreye, aslen Erzurumlu olan İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu ve eşi Canan Soylu, vakıf kurucuları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Erzurumlu katıldı. Kongrenin divan başkanlığını Azmi Cihat Hatioğlu yürütürken, üyeler Zekeriya Tiryaki, Nurettin Tezel ve Ahmet Kavaz’dan oluştu.
YÖNETİM KURULU
Ahmet Önal (Başkan)
Ömer Yağız
Erdal Durmuş
Murat Şenel
Çetin Çomaklı
Yaşarcan Arslan
Sebahattin Uçan
Ekrem Kızıltaş
Cumhur Acar
Ali Kılıç
Abdulkadir Tiryaki
Emrah Karaman
Mehmet Bahar
Yücel Erdoğan
DENETİM KURULU
Bünyamin Atığ
Selami Sayım
Muammer Akpınar
Ahmet Ağırman
Hüseyin Şimşek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.