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08 Eki 2020 - 17:05- Gündem G: 08 Eki 2020 - 17:07

Erzurumlular Vakfı’nda 3’üncü Önal dönemi

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın 3. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ahmet Önal yeniden başkan seçildi
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2017 yılında kurulan Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı geçtiğimiz günlerde üçüncü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Ahmet Önal yeniden başkan seçildi. Kongre 27 Eylül Pazar günü Kozluk Mahallesi’nde bulunan İzmit Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Geniş koronavirüs önlemlerinin alındığı kongreye, aslen Erzurumlu olan İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu ve eşi Canan Soylu, vakıf kurucuları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Erzurumlu katıldı. Kongrenin divan başkanlığını Azmi Cihat Hatioğlu yürütürken, üyeler Zekeriya Tiryaki, Nurettin Tezel ve Ahmet Kavaz’dan oluştu.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Önal (Başkan)

Ömer Yağız

Erdal Durmuş

Murat Şenel

Çetin Çomaklı

Yaşarcan Arslan

Sebahattin Uçan

Ekrem Kızıltaş

Cumhur Acar

Ali Kılıç

Abdulkadir Tiryaki

Emrah Karaman

Mehmet Bahar

Yücel Erdoğan

DENETİM KURULU

Bünyamin Atığ

Selami Sayım

Muammer Akpınar

Ahmet Ağırman

Hüseyin Şimşek

08 Eki 2020 - 17:05 - Gündem

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