Kaçak göçmen operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Büro Ekipleri tarafından Gebze ilçesinde kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi. Drone destekli gerçekleştirilen ve detektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamalarda durdurulan otomobil, tır, kamyon ve yolcu otobüsleri didik didik aranırken kimlik kontrollerinde bulunuldu.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Uygulamada durdurulan bir araç içerisinde yurda kaçak yollar ile girmiş 4 göçmen ve onların naklini gerçekleştiren 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken göçmenlerin naklini gerçekleştiren 1 kişi göçmen kaçakçılığı suçlaması ile adli mercilere sevk edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.