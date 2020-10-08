Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Körfez ilçesinde faaliyet gösteren 5 iş yerine baskın yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda iş yerlerinde bulunan 57 bin tane içi tütün doldurulmuş makaron 72 paket kıyılmış tütün ve 10 bin dal gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
08 Eki 2020 - 20:41- Asayiş Güncelleme: 08 Eki 2020 - 20:43
Körfez’de kaçak tütün operasyonu
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Körfez ilçesinde bulunan 5 ayrı iş yerinde kaçak tütün ve makaronlar ele geçirilirken 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.