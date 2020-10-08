Körfez’de kaçak tütün operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Körfez ilçesinde faaliyet gösteren 5 iş yerine baskın yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda iş yerlerinde bulunan 57 bin tane içi tütün doldurulmuş makaron 72 paket kıyılmış tütün ve 10 bin dal gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.