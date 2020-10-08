Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Yıldız (44), arızayı onarmak için elektrik direğine çıktı. Bu sırada akıma kapılarak direkte asılı kalan Yıldız’ı fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, direkten indirilen Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldız’ın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
08 Eki 2020 - 20:45- Asayiş Güncelleme: 08 Eki 2020 - 20:48
Arıza için çıktığı elektrik direğinde asılı kaldı
Arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak asılı kalan kişinin cesedi, ekipler tarafından indirildi.
08 Eki 2020 - 20:45 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.