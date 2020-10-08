İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan oldu!

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney 23 Eylül Çarşamba günü istifa etmiş, o tarihten bu yana il sağlık müdürlüğüne Kamu Hastaneleri Başkanı Dr.Ahmet Sarıışık vekalet ediyordu. Bugün yapılan atama ile İl Sağlık Müdürlüğü görevine Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr Yüksel Pehlevan atandı.

YÜKSEL PEHLEVAN KİMDİR?

Op.Dr. Yüksel Pehlevan Artvin'in Şavşat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Artvin'de (Artvin Kazım Karabekir Lisesi) tamamladı. İstanbul Tıp Fakültesini, Tıp Fakültesinde (Çapa) bitirdi. Mecburi hizmetini

Artvin Hopa'da yaptı. İhtisas eğitimini 2000 yılında SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. 2000 yılında Kadın Doğum Uzmanı olarak SSK Gölcük 82. Yıl Hastanesine atandı. 2003 yılına kadar bu görevde kaldı. Daha sonra SSK İzmit Bölge Hastanesinde göreve başladı. İzmit Kadın Doğum ve

Çocuk Hastanesinin 2007 yılında açılmasıyla İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde başhekim yardımcı ve kadın doğum uzmanı olarak görev yaptı. Kamu Hastaneler Birliğinin kurulmasıyla, bu hastanede yönetici olarak görev aldı. İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin İzmit Seka Devlet

Hastanesine bağlanıp bu hastanenin ek binası olmasından sonra başhekim yardımcısı olarak görevine devam etti. Son olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde başhekim olarak göreve başladı.

Bunun yanında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Op. Dr. Yüksel Pehlevan evli ve 3 çocuk babasıdır