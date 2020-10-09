İçme suyuna kanalizasyon suyu mu karıştı?

İSU'dan yapılan açıklama da; "İSU Genel Müdürlüğü’nün ALO 185 Çağrı Merkezine, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi No:28 adresinde bulunan işyerinden Temmuz ayında meskenin zeminine su geldiği ihbarı yapılmıştır. İSU Derince Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen adreste dinleme cihazlarıyla yapılan incelemede, içme suyu şebeke arızası tespit edilememiştir. Ayrıca çıkan suyun kanalizasyon suyu olmadığı da belirlenmiştir. Meskende çıkan suyun numunesi alınarak İSU Merkez Laboratuvarı’nda analizi yapılmış ve çıkan suyun kaynak suyu olduğu tespit edilerek vatandaşa bilgi verilmiştir.

" MAĞDURİYETİ GİDERİLMİŞTİR"

Ancak, 7 Ekim tarihinde aynı adresten gelen ihbar üzerine yapılan müdahalede vatandaşın su tahliye pompasının arızalandığı ve bu sebeple zeminde çıkan suyu tahliye edemediği tespit edilmiştir. Vatandaşa ait yedek dalgıç pompası olmamasından dolayı, pompa tamiratı yapılana kadar kullanılması için, Kurumumuz tarafından 1 adet dalgıç pompa temin edilmiş ve mağduriyeti giderilmiştir. Haberde belirtildiği üzere vatandaşın bahse konu problemi ile ilgili İSU Genel Müdürlüğü olarak, gerekli tüm kontroller kurum ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda içme suyu veya kanalizasyon hatlarımızdan kaynaklanan bir arıza olmadığı, vatandaşın taşınmazında oluşan zemin suyu ile ilgili gerekli önlemleri almakla sorumlu olduğu kendisine bilgi verilmiştir." ifadelerine yer verildi.