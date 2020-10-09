CHP’nin esnaf için hükümetten talepleri var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın sürecinin en mağdur kesimlerden birinin de esnaflar olduğunu belirterek milletvekilleri ve il teşkilatlarına “Esnafın ayağına gidin, dertlerini dinleyin, CHP olarak projelerimizi, önlemlerimizi anlatın” dedi. Kılıçdaroğlu’nun onayı ile 17 maddelik ‘Esnaf önlemler paketi” hazırlandı. Milletvekillerine verilen ve il ilçe örgütlerine de gönderilen paket bugün 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. CHP Kocaeli İl Binasında yapılan açıklamayı İl Başkanı Harun Yıldızlı okudu.

“ÖNERİMİZ İKTİDAR TARAFINDAN REDDEDİLDİ”

Ülkemizin ağır bir salgın sürecinden geçtiğini söyleyerek açılamasına başlayan Harun Yıldızlı açıklamasında, “Tüm yurttaşlar bu süreçten olumsuz etkilenirken en ciddi sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir. Salgın döneminde 700 bin esnaf dükkanını kapatırken iktidar, sosyal devlet olarak esnafa karşılıksız olarak tek kuruş yardımda bulunmamıştır. Bu süreçte dükkânını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affı çıkarılması önerimiz iktidar tarafından gündeme alınmamıştır" ifadelerini kullandı kullandı

“EMEKÇİLER HÜKÜMET TARAFINDAN GÖRMEZDEN GELİNDİ”

Esnafın artık dayanacak gücü olmadığını ifade eden Yıldızlı, “ TÜİK’in verilerine göre 2 milyon 616 bin esnafımız varken, bu yıl hem pandeminin hem de yaşanan ekonomik krizin etkisi ile 335 bin esnafımız kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz Haziran ayında 7 bin 222 işyeri kapanırken, bu rakam son 5 yılın bütün Haziran aylarındaki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Esnafla beraber esnaf sayılan ama dükkânı olmayan pazarcılar, 500 bin kâğıt toplayıcısı, 30 bin simitçi,10 bin çiçekçi, 6 milyon kişi sokaklardan, 1 milyon gündelikçi ise temizlikten geçimini sağlarken, bu emekçiler de hükümet tarafından görmezden gelinmiştir” dedi.

“ESNAFA BİR KURUŞ YARDIM YAPILMADI”

Tüm bunlara rağmen iktidarın esnafa yardım etmek yerine İBAN gönderdiğini belirte Yıldızlı, “Saray hükümeti 8 ayda 510 milyar 418 milyon vergi toplamıştır. 26 milyar 400 milyon lira yurt dışından borç almış, Merkez Bankası'nın 44 milyar 460 milyon liralık kârını hazineye transfer etmiş, Merkez Bankası’na 66 milyar liralık kâğıt para bastırmıştır. Merkez Bankası'nın kasasındaki 73 milyar 878 milyon dolarlık dövizi de satarak onu da kullanmıştır. Saray Hükümeti’nin, 2020 yılı ilk 8 ayında kullandığı para 1 trilyon 576 milyar 748 milyon liradır. Bu paradan esnafa 1 kuruş yardım yapılmamıştır”şeklinde konuştu.

“17 MADDELİK ESNAF TALEBİ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17 maddelik esnaf önergesini açıkayan Yıldızlı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “ Esnafımızın her türlü derdi ve sorunu için Cumhuriyet Halk Partisi vardır.Genel Başkanımızın 6 Ekim Salı günü grup toplantısında dile getirdiği “Esnafımız için 17 Talep” başlıklı önerimizi kez daha seslendiriyoruz;

1-Acilen bir Esnaf Bakanlığı kurulmalıdır.

2-Esnafımız için sicil affı çıkarılmalıdır.

3-Esnafımızın kullandığı krediler, faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir.

4-Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır.

5-Zincir mağazalar ve AVM’ler için düzenleme yapılmalıdır. AVM’ler haftanın bir günü kapanmalıdır.

6-Esnafın sosyal güvenlik primleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemde Hazine tarafından karşılanmalıdır.

7-Esnafa salgın sürecinde haksız-insafsız cezalar yazılmamalıdır.

8-Devlet esnafa olan borçlarını ödemelidir.

9-Hijyen koşullarının sağlanması şartıyla kahvehanelerde oyunlara izin verilmelidir.

10-Küçük esnafımızın yanında çalışanların, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşadığı sorunlar giderilmelidir.

11-Kamu kurumları, işyerleri kapalı olduğu sürece kiracısı olan esnafımızdan kira almamalıdır.

12-Ertelenen vergi ve sigorta primleri için salgın sonrasında yeniden yapılandırma olanağı getirilmelidir.

13-Esnafımıza yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır.

14-Okul kantinlerinden bir yıl süreyle kira alınmamalıdır.

15-Servis işletmecilerinden alınan teminat mektupları iptal edilmelidir.

16-Altı milyon sokak esnafımız kayıt içine alınmalı ve güvenceye kavuşturulmalıdır.

17-Pandemi boyunca zarara uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalıdır.”