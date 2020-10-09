İzmit Belediyesporlu Çağla Nur tarihe geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) 2. hafta mücadelesinde İzmit Belediyespor evinde Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 103-64 mağlup etti. Mücadele 5 dakika 7 saniye süre alan İzmit Belediyespor oyuncusu Çağla Nur Uzundurukan, KBSL’de forma giyen ilk işitme engelli basketbolcu oldu.
"ÇİFTE BAYRAM YAŞATMAK İSTİYORUZ"
Çağla Nur Uzundurukan, KBSL’de ilk işitme engelli sporcu olarak forma giymekten gurur duyduğunu belirterek, önlerindeki lig maçlarına odaklandığını belirtti. Uzundurukan, 29 Ekim’de Kadınlar Euroleague ön elemesinde Macaristan ekibi Aluinvent DVTK Miskolc ile oynayacakları maçı kazanıp gruplara kalarak İzmitlilere çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.