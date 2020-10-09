Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Osman Yılmaz Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Yelekoğlu’nun kullandığı 41 YV 708 plakalı otomobil, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaralanan Mehmet Yelekoğlu’nu Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda 1 şerit trafiğe kapatılırken, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
09 Eki 2020 - 11:59- Asayiş Güncelleme: 09 Eki 2020 - 12:01
Otomobil yağmurda kayganlaşan yolda takla attı
Gebze'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü, yaralandı
09 Eki 2020 - 11:59 - Asayiş Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
ELEMAN ARANIYOR
Vezirçiftliği’nde çelİk İmalat yapan fabrikamıza İmalat ustaları ve yardımcıları aranmaktadır.0546 587 50 60
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.