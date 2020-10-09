Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Eki 2020 - 12:05- Asayiş G: 09 Eki 2020 - 12:09

Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı

Darıca'da bir binanın teras katında mangal yapan ailenin söndürmediği közler, yangına neden oldu. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayık Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın teras katında dün gece mangal yapan aile, köz halindeki ateşi söndürmeden evlerine indi. Bir süre sonra çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. Daire sahipleri, binadaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında küçük çaplı maddi zarar meydana geldi.

09 Eki 2020 - 12:05 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez’de kaçak tütün operasyonu mask
Körfez’de kaçak tütün operasyonu
Kaçak göçmen operasyonu: 5 gözaltı mask
Kaçak göçmen operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı! mask
Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı!
Kural ihlali yapan 244 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 244 kişiye para cezası 
Kocaeli'de derenin rengi yeşile döndü mask
Kocaeli'de derenin rengi yeşile döndü
Makineye giysisini kaptıran fabrika işçisi yaralandı mask
Makineye giysisini kaptıran fabrika işçisi yaralandı
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Kahvehaneler S.O.S. veriyor mask
Kahvehaneler S.O.S. veriyor
Kocaeli'de kan donduran dakikalar! mask
Kocaeli'de kan donduran dakikalar!
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor... mask
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor...
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti mask
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti

GALERİ

3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri mask
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Yağış uyarısı sonrası sürücüler otoparklara akın etti mask
Yağış uyarısı sonrası sürücüler otoparklara akın etti
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti mask
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu mask
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı mask
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL