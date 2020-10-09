Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayık Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın teras katında dün gece mangal yapan aile, köz halindeki ateşi söndürmeden evlerine indi. Bir süre sonra çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. Daire sahipleri, binadaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında küçük çaplı maddi zarar meydana geldi.
09 Eki 2020 - 12:05- Asayiş Güncelleme: 09 Eki 2020 - 12:09
Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı
Darıca'da bir binanın teras katında mangal yapan ailenin söndürmediği közler, yangına neden oldu. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.