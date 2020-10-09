09 Eki 2020 - 12:05- Asayiş

Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı

Darıca'da bir binanın teras katında mangal yapan ailenin söndürmediği közler, yangına neden oldu. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.