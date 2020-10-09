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09 Eki 2020 - 12:11- Gündem G: 09 Eki 2020 - 12:13

İzmit Tren Garı’nda kanalizasyon bağlantı çalışması

Büyükşehir, İzmit Tren Garı bölgesinde sağanak yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması için kollektör hattı alternatif deşarj hattı çalışması yapacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçe Tren Garı bölgesinde sağanak yağışlarda olası taşkınların önüne geçmek için kanalizasyon kollektör hattı için alternatif deşarj hattı çalışması yapacak. 10-15 Ekim tarihleri arasında İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kanalizasyon bağlantı hattı çalışmaları, bölgede trafiğin yoğun olmasından dolayı 23.00-06.00 saatlerinde yapılacak.

AŞIRI YAĞIŞLARDA TAŞMA

İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi istikametinden gelen mevcut kutu menfez şeklinde inşa edilmiş olan atıksu kollektör hattı, İzmit Tren Garı yan tarafından devam edip demiryolları altından geçerek Salim Dervişoğlu Caddesi’nde kanalizasyon kollektör hattına bağlanarak İSU Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisine gitmekte. Ana taşıyıcı görevindeki bahse konu atıksu kollektör hattı normal şartlarda dolu çalışmakta olup aşırı yağışlarda ise İzmit Tren Garı ile TCDD Lojmanları civarında muayene bacalarından dışarı taşmakta ve insan sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır.

GECE ÇALIŞMA YAPILACAK

İSU Genel Müdürlüğü, yaşanan sıkıntının önüne geçmek için Tren Garı tramvay hattı kuzey tarafında bulunan mevcut 1400 mm çapındaki betonarme boru kanalizasyon hattın, mevcut atıksu kollektör hattına bağlanması için çalışma yapacak. Sigorta görevi görecek alternatif bir deşarj oluşturulması hedeflenen çalışma, 10 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 15 Ekim tarihine kadar sürecek.

TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Bölgede yoğun araç ve tramvay geçişi olmasından dolayı bağlantı çalışmaları, gece 23.00-06.00 saatlerinde yapılacak. Çalışma nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından trafik düzenlemesi yapılacak.

09 Eki 2020 - 12:11 - Gündem

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