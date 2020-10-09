KOMİAD’dan Ünlü’ye ziyaret

MHP Kocaeli kongresinde 4. Kez il başkanı seçilen Aydın Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Kocaeli Milliyetçi Muhafazakarlar İş Adamları Derneği (KOMİAD) Başkanı Duran Topuz ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret etti. Kent ve ülke gündemine dair konularında konuşulduğu ziyarette Topuz, Ünlü’ye bundan sonraki siyasi hayatında başarılar diledi. KOMİAD Başkanı Duran Topuz, ziyaret sonrası Ünlü’ye hediye takdiminde bulundu.