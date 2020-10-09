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09 Eki 2020 - 12:28- Gündem G: 09 Eki 2020 - 12:30

KOMİAD’dan Ünlü’ye ziyaret

KOMİAD Başkanı Duran Topuz ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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MHP Kocaeli kongresinde 4. Kez il başkanı seçilen Aydın Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Kocaeli Milliyetçi Muhafazakarlar İş Adamları Derneği (KOMİAD) Başkanı Duran Topuz ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret etti. Kent ve ülke gündemine dair konularında konuşulduğu ziyarette Topuz, Ünlü’ye bundan sonraki siyasi hayatında başarılar diledi. KOMİAD Başkanı Duran Topuz, ziyaret sonrası Ünlü’ye hediye takdiminde bulundu.

09 Eki 2020 - 12:28 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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