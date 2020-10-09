Hürriyet ve ekibi Mysia Yolları Projesi’ni inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İtalya’nın Bari kentinden başlayarak İzmit üzerinden Antalya’nın Demre ilçesine kadar uzanan Avrasya Yolu ve İzmit’ten başlayarak Bursa’nın İznik ilçesinde son bulan Hoşgörü Yolu Kültür Rotası projeleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Başkan Hürriyet ve ekibi, var olan projelerine katkı sağlaması amacıyla Nilüfer Belediyesinin Mysia Yolları, Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesini incelemek üzere Bursa’ya gitti. Proje incelemesi sırasında Başkan Hürriyet ve ekibine Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan eşlik etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

İzmit’in binlerce yıllık tarihi yapısını ortaya çıkarmak için çalışmalarını yürüten Başkan Hürriyet, ilham almaya devam ediyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesinin Mysia Yolları, Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesini incelemek üzere Bursa’ya giden Başkan Hürriyet, Kültür rotasının başlangıç noktası olan Misi Köyü’nde incelemelerde bulundu. Doğal güzelliklerle dolu Misi Köyü’nde sanat atölyeleri ve müzeleri gezen Başkan Hürriyet ve ekibi, İzmit’te gerçekleştirecekleri Hoşgörü Yolu ve Avrasya Yolu projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.