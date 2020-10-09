Yeni İl Sağlık Müdürünün göreve ne zaman başlayacağı belli oldu

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney 23 Eylül Çarşamba günü istifa etmiş, o tarihten bu yana il sağlık müdürlüğüne Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Sarıışık vekalet ediyordu. Dün yapılan atama ile İl Sağlık Müdürlüğü görevine Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr Yüksel Pehlevan atandı. Pehlevan, bugün Başhekimi olduğu hastaneden istifa ederek bugün görevine başlayacağı öğrenildi.