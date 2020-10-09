İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney 23 Eylül Çarşamba günü istifa etmiş, o tarihten bu yana il sağlık müdürlüğüne Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Sarıışık vekalet ediyordu. Dün yapılan atama ile İl Sağlık Müdürlüğü görevine Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr Yüksel Pehlevan atandı. Pehlevan, bugün Başhekimi olduğu hastaneden istifa ederek bugün görevine başlayacağı öğrenildi.
09 Eki 2020 - 13:03- Gündem Güncelleme: 09 Eki 2020 - 13:07
Yeni İl Sağlık Müdürünün göreve ne zaman başlayacağı belli oldu
İstifa eden İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney’in yerine atanan Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr Yüksel Pehlevan bugün işe başlıyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.